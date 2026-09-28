Muere hombre en ambulancia; iba camino al IMSS

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Un hombre de 67 años murió dentro de una ambulancia cuando era trasladado a la Clínica 10 del Seguro Social de San Buenaventura, luego de comenzar a presentar complicaciones de salud en su domicilio.

Complicaciones de salud de Jaime Contreras

El fallecido fue identificado como Jaime Contreras, quien la mañana de este lunes comenzó a sentirse mal y presentó dificultades para respirar, de acuerdo con lo informado por su esposa a las autoridades.

Ante la situación, sus familiares solicitaron una ambulancia, cuyos paramédicos acudieron al domicilio ubicado sobre la calle Alameda, en la Zona Centro.

Los socorristas subieron al hombre a la ambulancia para trasladarlo a la Clínica 10 del IMSS; sin embargo, antes de llegar al nosocomio, confirmaron que había fallecido.

Intervención de las autoridades

La Policía Municipal de San Buenaventura acudió como primer respondiente y tomó conocimiento de lo ocurrido, mientras elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes.

Su esposa informó a las autoridades que Jaime Contreras padecía diabetes e hipertensión arterial.

De acuerdo con las autoridades, el fallecimiento fue considerado inicialmente como ocurrido por causas naturales.