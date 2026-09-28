Contactanos
Hora Cero

Muere hombre en ambulancia; iba camino al IMSS

Jaime Contreras, de 67 años, falleció en la ambulancia antes de llegar a la Clínica 10 del IMSS.

Por Brenda Rebolloso - 28 septiembre, 2026 - 11:08 a.m.
El hombre falleció dentro de la ambulancia cuando era trasladado para recibir atención médica en la Clínica 10 de San Buenaventura.
El hombre falleció dentro de la ambulancia cuando era trasladado para recibir atención médica en la Clínica 10 de San Buenaventura.

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Un hombre de 67 años murió dentro de una ambulancia cuando era trasladado a la Clínica 10 del Seguro Social de San Buenaventura, luego de comenzar a presentar complicaciones de salud en su domicilio.

Complicaciones de salud de Jaime Contreras

El fallecido fue identificado como Jaime Contreras, quien la mañana de este lunes comenzó a sentirse mal y presentó dificultades para respirar, de acuerdo con lo informado por su esposa a las autoridades.

Ante la situación, sus familiares solicitaron una ambulancia, cuyos paramédicos acudieron al domicilio ubicado sobre la calle Alameda, en la Zona Centro.

Los socorristas subieron al hombre a la ambulancia para trasladarlo a la Clínica 10 del IMSS; sin embargo, antes de llegar al nosocomio, confirmaron que había fallecido.

Intervención de las autoridades

La Policía Municipal de San Buenaventura acudió como primer respondiente y tomó conocimiento de lo ocurrido, mientras elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes.

Su esposa informó a las autoridades que Jaime Contreras padecía diabetes e hipertensión arterial.

De acuerdo con las autoridades, el fallecimiento fue considerado inicialmente como ocurrido por causas naturales.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados