Motociclista termina grave tras chocar con camioneta en la carretera 30

FRONTERA, COAH.- Un motociclista resultó gravemente lesionado y terminó hospitalizado luego de estrellarse contra una camioneta cuyo conductor presuntamente le cerró el paso cuando circulaba por la carretera federal 30, a la altura del ejido 8 de Enero.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas del domingo, a la altura de la fábrica de Hielo Guerra, donde el conductor de una camioneta cerrada, de modelo reciente, intentó cruzar y realizar una maniobra de retorno sobre la carretera.

De acuerdo con los primeros datos, el automovilista no extremó precauciones y terminó atravesándose en la trayectoria de la motocicleta negra que circulaba por la vialidad.

El motociclista no logró evitar el impacto y se estrelló contra la parte posterior lateral izquierda de la camioneta, resultando con lesiones de consideración.

Atención médica y traslado del motociclista

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Frontera acudieron rápidamente para brindarle atención y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 7 del Seguro Social, en Monclova, debido a la delicadeza de sus lesiones.

Por su parte, paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron a los tripulantes de la camioneta y posteriormente se realizó su traslado a la Clínica Kali, en Monclova, para recibir valoración médica.

Intervención de las autoridades

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente, mientras el conductor de la camioneta quedó bajo custodia debido a su presunta responsabilidad en el accidente.

Posteriormente, las autoridades solicitaron una grúa para retirar ambas unidades y trasladarlas a un corralón, mientras se determinan las responsabilidades correspondientes.

La motocicleta terminó severamente dañada, mientras que la camioneta presentó afectaciones en la parte posterior lateral izquierda, como consecuencia del fuerte impacto.