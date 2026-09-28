Motociclista termina grave tras chocar con camioneta en la carretera 30
Un motociclista fue hospitalizado tras chocar con una camioneta que le cerró el paso en la carretera 30.
FRONTERA, COAH.- Un motociclista resultó gravemente lesionado y terminó hospitalizado luego de estrellarse contra una camioneta cuyo conductor presuntamente le cerró el paso cuando circulaba por la carretera federal 30, a la altura del ejido 8 de Enero.
El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas del domingo, a la altura de la fábrica de Hielo Guerra, donde el conductor de una camioneta cerrada, de modelo reciente, intentó cruzar y realizar una maniobra de retorno sobre la carretera.
De acuerdo con los primeros datos, el automovilista no extremó precauciones y terminó atravesándose en la trayectoria de la motocicleta negra que circulaba por la vialidad.
El motociclista no logró evitar el impacto y se estrelló contra la parte posterior lateral izquierda de la camioneta, resultando con lesiones de consideración.
Atención médica y traslado del motociclista
Paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Frontera acudieron rápidamente para brindarle atención y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 7 del Seguro Social, en Monclova, debido a la delicadeza de sus lesiones.
Por su parte, paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron a los tripulantes de la camioneta y posteriormente se realizó su traslado a la Clínica Kali, en Monclova, para recibir valoración médica.
Intervención de las autoridades
Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron para tomar conocimiento y realizar el peritaje correspondiente, mientras el conductor de la camioneta quedó bajo custodia debido a su presunta responsabilidad en el accidente.
Posteriormente, las autoridades solicitaron una grúa para retirar ambas unidades y trasladarlas a un corralón, mientras se determinan las responsabilidades correspondientes.
La motocicleta terminó severamente dañada, mientras que la camioneta presentó afectaciones en la parte posterior lateral izquierda, como consecuencia del fuerte impacto.