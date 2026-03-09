Conductor sufre severos daños en su Ford Focus tras choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Por intentar circular por el acotamiento, el conductor de un automóvil Ford Focus terminó con severos daños en su unidad luego de ser impactado por un camión de transporte de personal de la empresa SESA, la mañana de este lunes en calles de la colonia Independencia.

El accidente se registró minutos antes de las 09:00 horas en el cruce de las calles Coahuila y Francisco Villa, lo que generó la movilización de elementos del Departamento de Control de Accidentes.

De acuerdo con información proporcionada por testigos en el lugar, el conductor del automóvil Ford Focus color negro, identificado como Ulises Flores, circulaba por el acotamiento sobre la calle Coahuila y al llegar al cruce con Francisco Villa intentó incorporarse y virar hacia la derecha.

Sin embargo, en ese momento un camión de transporte de personal de la empresa CESA, marca International y de color blanco, conducido por Daniel Jiménez, avanzaba por el carril correspondiente, por lo que al realizar la maniobra el automóvil terminó siendo golpeado en el costado derecho.

Tras el impacto, el vehículo compacto quedó prácticamente "apachurrado" de un costado, provocando daños materiales considerables, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

Los involucrados solicitaron el apoyo de las autoridades, por lo que elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar el peritaje correspondiente a fin de determinar responsabilidades.

Luego de recabar la información necesaria, los conductores fueron trasladados a las instalaciones de la comandancia municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados en el percance.