Tránsito Municipal ayuda a hombre tras quedar varado en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Momentos de tensión se vivieron la tarde de este lunes sobre el puente elevado del bulevar Harold R. Pape que cruza el Instituto Mexicano del Seguro Social, luego que una camioneta quedó detenida en plena circulación, obligando a la intervención de elementos de Tránsito Municipal para evitar un posible accidente.

El incidente ocurrió a la altura del cruce con la calle De la Fuente, donde automovilistas comenzaron a reducir la velocidad al observar una camioneta detenida en medio de los carriles, situación que representaba un riesgo para quienes transitaban por la zona.

El conductor de la unidad, quien se identificó como Juan, explicó que circulaba en dirección hacia el sector norte de la ciudad a bordo de una camioneta Dodge RAM color gris cuando repentinamente el vehículo perdió potencia mientras ascendía el puente.

Según relató, el indicador del combustible señalaba que aún contaba con gasolina, por lo que la falla lo tomó por sorpresa y terminó quedando detenido en plena vialidad.

Al percatarse de que no podía mover la unidad, el hombre descendió de inmediato y comenzó a alertar a los demás conductores utilizando la luz de su teléfono celular para hacer señas, buscando prevenir que algún vehículo se impactara contra la camioneta.

Minutos más tarde, una unidad de Tránsito Municipal que realizaba labores de vigilancia por el sector detectó la situación y se aproximó para brindar apoyo.

Los oficiales colocaron la patrulla de manera estratégica y comenzaron a abanderar el área, reduciendo la velocidad del flujo vehicular mientras se atendía el problema, con lo que lograron evitar que se registrara un percance.

Tras revisar la situación, los agentes determinaron que la camioneta se había quedado sin combustible, por lo que brindaron apoyo al conductor para conseguir algunos litros de gasolina y así poder encender nuevamente la unidad.

Una vez abastecido el vehículo, el motor volvió a funcionar sin mayores complicaciones, permitiendo que el conductor continuara su camino hacia una gasolinera cercana para llenar completamente el tanque.

Después de varios minutos, la circulación en el puente Pape volvió a la normalidad, mientras que el automovilista agradeció la intervención de los elementos de Tránsito Municipal, quienes evitaron que el incidente terminara en un accidente mayor.