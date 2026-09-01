Rescatan a menor de puente de la colonia obrera sur

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal lograron poner a salvo a una menor de 12 años que anoche se encontraba sobre un puente peatonal y manifestaba intenciones de atentar contra su vida, en la colonia Obrera Sur Tercer Sector.

El reporte generó la movilización de policías, bomberos y paramédicos de Cruz Roja hasta el cruce de la avenida Sidermex y Miguel Schwab, frente a la escuela Minerva Ramos Rendón, donde vecinos habían detectado a la menor en una situación de riesgo.

El hecho fue reportado a las 10:00 horas. Habitantes del sector se aproximaron con precaución e intentaron establecer comunicación con la niña, identificada como Estefanía, para convencerla de abandonar la estructura.

La menor se encontraba alterada y rechazó inicialmente los intentos de auxilio, por lo que permaneció durante varios minutos sobre el puente mientras abajo se concentraban vecinos y cuerpos de emergencia.

Policías a bordo de la unidad 243 asumieron la intervención y, en coordinación con los habitantes, comenzaron a dialogar con la menor. La maniobra se desarrolló de manera gradual y cautelosa ante la negativa inicial de la niña para recibir ayuda.

Después de varios minutos de conversación, los agentes consiguieron convencerla de descender y la pusieron a salvo sobre la avenida.

Paramédicos de Cruz Roja intentaron brindarle atención prehospitalaria, pero la menor se negó nuevamente a recibir asistencia médica.

Ante esta situación, los policías tomaron bajo resguardo a la niña y la trasladaron a las instalaciones de Seguridad Pública.

Las autoridades dieron vista a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que quedó a cargo del seguimiento del caso y de establecer las medidas de protección correspondientes.

La intervención busca garantizar la seguridad de la menor y canalizarla hacia la atención especializada que requiera.