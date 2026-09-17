Alumno se lesiona en recreo y termina en el hospital

MONCLOVA, COAH.- Un estudiante de ocho años fue trasladado a un hospital luego de sufrir una caída mientras jugaba durante el recreo en una escuela primaria de la colonia 21 de Marzo.

El menor, identificado como Luis Tadeo 'N', se encontraba con otros alumnos en el área de recreo de la primaria Ramiro Cárdenas Valadez cuando perdió el equilibrio y cayó al suelo.

Personal docente acudió de inmediato para auxiliarlo y solicitó apoyo al sistema de emergencias, debido a que el estudiante presentaba una lesión en una de sus rodillas.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al plantel, ubicado sobre la calle 7, entre las calles 40 y 42, para brindarle los primeros auxilios.

Tras valorar al menor, los socorristas determinaron que debía ser trasladado a un hospital para recibir atención médica y descartar lesiones de mayor consideración.

La madre de Luis Tadeo 'N' fue notificada sobre el accidente y acudió al plantel para acompañar a su hijo durante el traslado.

El incidente fue atendido por el personal escolar y los servicios de emergencia, mientras la familia permaneció al tanto de la evolución del menor.