Cargador provoca incendio y causa daños en vivienda

MONCLOVA, COAH.- Un incendio registrado en una vivienda de la colonia Loma Linda provocó momentos de angustia para una familia y dejó daños materiales de consideración.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:30 horas en el domicilio número 1025 de la calle De la Fe, esquina con Padre de las Casas, donde Iván se encontraba en el exterior lavando su automóvil.

En determinado momento, el joven observó que una gran cantidad de humo salía de la parte alta de la casa. Al pensar que su madre, María Teresa Fuentes, podía encontrarse en el interior, ingresó para verificar que estuviera a salvo.

Al entrar a una de las habitaciones, encontró una densa concentración de humo, por lo que avanzó mientras buscaba a su madre. Sus sobrinas también acudieron para ayudarlo, pues pensaban que María Teresa permanecía dentro.

Finalmente, la familia confirmó que la mujer no se encontraba en el domicilio. Durante la situación, Iván presentó una ligera intoxicación por inhalación de humo, mientras que ninguno de los integrantes de la familia sufrió quemaduras.

Respuesta de los servicios de emergencia

Elementos de Bomberos arribaron minutos después y trabajaron desde distintos puntos de la vivienda para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas.

Paramédicos de Cruz Roja y personal de Bomberos valoraron a los integrantes de la familia, sin que fuera necesario trasladarlos a un hospital.

Más tarde, María Teresa regresó a su domicilio y encontró parte de sus pertenencias afectadas por el incendio, que ocasionó pérdidas materiales de consideración.

Causas del incendio

De manera preliminar, las autoridades señalaron que un cargador de celular que se encontraba en malas condiciones pudo haber provocado un cortocircuito y desencadenado el incendio.