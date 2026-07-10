Falsa alarma de incendio moviliza a policías al comité del pri

MONCLOVA, COAH.- Un reporte sobre un presunto incendio en las instalaciones del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal la mañana de este viernes, luego de que vecinos observaran una densa columna de humo salir del inmueble.

La mañana de este viernes, una intensa columna de humo alertó a los vecinos de Monclova.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:15 horas en el edificio ubicado sobre el cruce de las calles Náhuatl y San Miguel, en la colonia Guadalupe, donde ciudadanos alertaron al Sistema Estatal de Emergencias al pensar que se registraba un siniestro.

Los policías confirmaron que el humo provenía de una fumigación contra zancudos en el PRI.

Tras recibir el reporte, oficiales de Seguridad Pública se trasladaron de inmediato al lugar para verificar la situación y descartar riesgos para quienes se encontraban en el sector.

Al arribar, los uniformados se entrevistaron con personal que laboraba en el comité, quienes explicaron que el humo era producto de una fumigación contra zancudos realizada en las instalaciones, procedimiento que fue confundido por testigos con un incendio.

No se registraron daños materiales ni personas lesionadas tras la falsa alarma.

Luego de inspeccionar el inmueble y confirmar que no existía fuego ni personas en riesgo, las autoridades descartaron cualquier situación de emergencia y dieron por concluido el servicio.

El incidente quedó únicamente como una falsa alarma, sin que se registraran daños materiales o personas lesionadas.