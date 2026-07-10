Muere indigente de infarto en plaza principal

MONCLOVA, COAH.- Un hombre en situación de calle, conocido por quienes frecuentan la Plaza Principal como "El Manotas", perdió la vida la mañana de este viernes tras sufrir un aparente infarto cuando se encontraba entre las bancas del principal paseo público de la ciudad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas, frente a la Presidencia Municipal, donde ciudadanos observaron que el hombre se desplomó repentinamente y solicitaron auxilio de inmediato al personal del edificio municipal.

En un primer momento, la enfermera de la Presidencia salió para brindarle ayuda; sin embargo, al llegar encontró que una mujer que se identificó como doctora ya intentaba asistir al afectado. Tras revisarlo, confirmó que lamentablemente ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Tránsito y de la Policía Municipal arribaron al lugar para resguardar la zona, mientras paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos corroboraban oficialmente el fallecimiento.

Personas que diariamente permanecen en la plaza señalaron que el hombre vivía en situación de calle y enfrentaba problemas de alcoholismo. Relataron que momentos antes comenzó a convulsionar, posteriormente vomitó y finalmente cayó inconsciente al suelo, sin volver a reaccionar.

Tras confirmarse el deceso, las autoridades acordonaron el área con cinta preventiva y solicitaron la intervención de detectives de la Agencia de Investigación Criminal y de personal de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes.

Luego de la inspección, los peritos descartaron huellas de violencia en el cuerpo, por lo que de manera preliminar establecieron que la muerte obedeció a causas naturales, presuntamente derivadas de un infarto.

Durante las diligencias, dos mujeres acudieron preocupadas al lugar al pensar que el fallecido podía ser un familiar desaparecido; sin embargo, tras observar el cuerpo descartaron que se tratara de él.

Finalmente, el cadáver, que permanece en calidad de no identificado, fue trasladado al Servicio Médico Forense por personal de una funeraria, cuya carroza ingresó hasta el interior de la plaza para realizar el levantamiento.