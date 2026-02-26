Hombre sufre caída y presenta convulsiones

MONCLOVA, COAH. — Momentos de angustia vivieron vecinos de la colonia Primero de Mayo la mañana de este jueves, luego de que un hombre colapsara en plena vía pública y comenzara a convulsionar tras sufrir una fuerte caída mientras caminaba por el sector.

Los hechos se registraron sobre la calle Juventino Rosas, cerca de la avenida Industrial, donde Óscar Rodríguez Carrales, de 32 años de edad, presuntamente perdió el equilibrio y cayó de su propia altura, golpeándose fuertemente la cabeza contra el pavimento.

El impacto provocó que el hombre comenzara a presentar convulsiones, lo que generó alarma entre habitantes del sector, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911, temiendo que su vida estuviera en peligro.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar en cuestión de minutos, encontrando al afectado tendido sobre la banqueta, donde vecinos ya intentaban auxiliarlo mientras recobraba parcialmente la conciencia.

Tras brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo, los socorristas determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital de la localidad para su valoración médica, debido al golpe sufrido y el riesgo de complicaciones neurológicas.

Por su parte, oficiales preventivos tomaron conocimiento de los hechos y permanecieron en el sitio para resguardar el área, mientras se confirmaba que la caída había sido accidental.

El incidente causó temor entre vecinos, quienes destacaron la rápida reacción de los cuerpos de emergencia, lo que permitió que el afectado recibiera atención oportuna.