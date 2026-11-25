MONCLOVA, COAH.- Un descuido al aproximarse a un reductor de velocidad provocó un choque por alcance la mañana de este miércoles en la colonia Los Pinos, donde un automóvil Seat Ibiza terminó impactándose contra la parte posterior de otro vehículo, dejando considerables daños materiales.

El accidente se registró alrededor de las 08:20 horas sobre la calle Zacatecas, pasando el cruce con la calle Colima, cuando José Loera circulaba de norte a sur al volante de un Seat Ibiza gris.

Detalles del accidente

Al llegar al bordo, el conductor presuntamente no disminuyó la velocidad a tiempo y terminó golpeando por detrás un Chevrolet Aveo blanco, conducido por Edwin Lara, quien había reducido la marcha para cruzar el reductor de velocidad.

El impacto fue directo contra la parte trasera del Aveo, que resintió daños de consideración, mientras que el Seat también terminó con afectaciones en la zona frontal, evidenciando la fuerza del encontronazo.

Intervención de las autoridades

La colisión requirió la intervención de oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes acudieron para tomar conocimiento y elaborar el peritaje correspondiente, a fin de establecer las responsabilidades.

Ambos conductores contaban con seguro vehicular, por lo que solicitaron la presencia de sus respectivos ajustadores, quienes realizaron las gestiones necesarias y lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.

Finalmente, los involucrados fueron trasladados junto con sus vehículos a la Comandancia Municipal, donde formalizarían el convenio alcanzado para garantizar el pago de las afectaciones ocasionadas.