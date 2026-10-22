Intervención rápida de vecinos evita tragedia en Monclova

MONCLOVA, Coah.- La rápida intervención de sus vecinos permitió que Miguel Ángel Arroyo García, de 52 años, recibiera auxilio la noche de este jueves, luego de que intentó matárse, ahorcándose en el patio frontal de su domicilio ubicado en calles de la colonia Independencia.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de la calle Mártires de Chicago, en el cruce con la calle Aide Santamaría, donde el hombre presuntamente había estado consumiendo bebidas alcohólicas desde temprana hora.

Al percatarse de lo que sucedía, varios vecinos corrieron para auxiliarlo y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

La situación movilizó a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al domicilio para atender al hombre. Gracias a la intervención de los vecinos, Miguel Ángel aún presentaba signos vitales cuando llegaron los socorristas, quienes le brindaron atención prehospitalaria.

Posteriormente, familiares arribaron al lugar para acompañarlo durante el traslado a un hospital, donde recibiría atención médica. El incidente generó preocupación entre los habitantes del sector, cuya reacción inmediata permitió solicitar ayuda y facilitar la intervención de los cuerpos de emergencia.