Discusión de pareja termina en tragedia

MONCLOVA, COAH.- Una discusión de pareja terminó en una movilización de policías municipales y paramédicos de la Cruz Roja, luego de que un hombre presuntamente bajo los efectos del alcohol se cortó la garganta con un fragmento de vidrio dentro de su domicilio, en la colonia San Miguel.

Los hechos ocurrieron la noche de este jueves, cuando José Román Martínez de Ávila, de 47 años, se encontraba tomando en su vivienda. Al llegar de trabajar, su pareja, Sandra Martínez, lo encontró en estado de ebriedad y le cuestionó por qué estaba bebiendo.

El reclamo habría provocado el enojo del hombre, quien arremetió a puñetazos contra el cristal de una ventana hasta romperlo. Posteriormente, tomó uno de los fragmentos y se provocó lesiones en el cuello y una muñeca.

Al presenciar la situación, Sandra solicitó ayuda a través del número de emergencias 911, lo que generó la llegada de los cuerpos de auxilio y de elementos de la Policía Municipal.

Los paramédicos intentaron brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, José Román se resistía a recibir ayuda e insistía en que se encontraba bien, pese a las lesiones que presentaba.

En medio de la crisis, el hombre también comenzó a reprocharle a su pareja que él le daba todo, mientras ella manifestaba que, aunque le tenía cariño, su propia vida y seguridad eran su prioridad.

Ante el temor de que la situación empeorara, los hijos de la mujer la respaldaron y permanecieron cerca de ella para resguardarla mientras los oficiales intervenían.

Debido a que el hombre se negaba a ser trasladado para recibir atención médica y con la intención de proteger su integridad, los policías lo aseguraron y lo llevaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal.