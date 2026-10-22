Pitbull ataca a trabajador y dueña

MONCLOVA, COAH. - Un hombre de 67 años terminó hospitalizado con una lesión grave en el brazo derecho, luego de ser atacado por un perro de raza pitbull mientras realizaba labores de limpieza en una vivienda de la colonia Guerrero, en Monclova. La propietaria del animal también resultó lesionada al intentar detener la agresión.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves en un domicilio ubicado en la calle 8, entre las calles 13 y 15, marcado con el número 803, donde Óscar Javier Puentes Hernández, vecino de la colonia Hipódromo, se encontraba trabajando.

De acuerdo con la información proporcionada, el perro atacó al trabajador y le provocó una lesión de consideración en el brazo derecho.

Al percatarse de lo ocurrido, la dueña intentó intervenir para separar al animal; sin embargo, durante la maniobra también recibió varias mordeduras.

La emergencia movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al domicilio para brindar atención prehospitalaria a los afectados.

Debido a las lesiones que presentaba, la mujer fue trasladada a un hospital en un vehículo particular, mientras que Óscar Javier recibió los primeros auxilios de los socorristas y posteriormente fue llevado a la Clínica 86 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Hasta el momento, no se proporcionaron más detalles sobre el estado de salud de ambos lesionados ni sobre las medidas que se tomarían respecto al animal.