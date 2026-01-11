Heroico Cuerpo de Bomberos controla incendio en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización de cuerpos de rescate se registró la tarde de ayer en el estacionamiento del centro comercial Mall Paseo Monclova, al norte de la ciudad, luego que una camioneta comenzó a incendiarse de manera repentina, generando alarma entre visitantes y trabajadores del lugar.

El incidente ocurrió cuando una camioneta Chevrolet color blanco, modelo 2015, con placas FCK-4138, empezó a emitir una densa columna de humo que segundos después dio paso a las llamas en el área del motor, mientras permanecía estacionada dentro del complejo comercial ubicado en Estancias de San Juan Bautista.

La situación fue detectada oportunamente por personal de seguridad privada del mall, quienes activaron de inmediato los protocolos internos de emergencia y utilizaron extintores para contener el fuego, evitando que se propagara hacia otros vehículos o a la infraestructura del centro comercial.

Minutos más tarde arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova, quienes realizaron maniobras de enfriamiento y aseguramiento de la unidad, logrando sofocar por completo el siniestro y descartar cualquier riesgo adicional en la zona.

Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas ni fue necesaria la evacuación del centro comercial, aunque el incidente generó expectación entre los presentes. La zona fue acordonada durante las labores y posteriormente liberada.

La camioneta presentó daños considerables en el compartimiento del motor, mientras que las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos para el seguimiento administrativo.