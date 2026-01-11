Falsa alarma de atropellamiento moviliza a seguridad en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una llamada realizada al número de emergencias 911 provocó una innecesaria movilización de corporaciones de seguridad pública y paramédicos del GRUM, luego que se reportó de manera errónea a una persona lesionada, tras haber sido atropellada sobre la avenida Prolongación Industrial, a la altura de la empresa Trinity.

Tras recibirse el reporte, elementos de Seguridad Pública y unidades de auxilio de GRUM se trasladaron de inmediato al sitio indicado, activando los protocolos de atención a víctimas y aseguramiento del área, ante la posibilidad de un hecho vial con personas lesionadas.

No obstante, al arribar al lugar y realizar una inspección minuciosa tanto en la carpeta asfáltica como en los alrededores, las autoridades confirmaron que no se encontraba ninguna persona lesionada ni existían indicios de atropellamiento, por lo que el reporte fue catalogado como falso.

El despliegue de las unidades concluyó sin novedad, tratándose únicamente de una falsa alarma que generó la movilización innecesaria de recursos humanos y materiales, además de distraer la atención de posibles emergencias reales.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades hicieron un llamado enérgico a la ciudadanía para evitar el uso irresponsable del número de emergencias 911, recordando que las llamadas falsas pueden derivar en sanciones conforme a la normativa vigente, ya que afectan directamente la capacidad de respuesta de los cuerpos de rescate y seguridad pública.

Finalmente, se reiteró que la línea de emergencias debe utilizarse exclusivamente para reportes reales que representen un riesgo inmediato para la integridad de las personas.