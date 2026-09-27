Camioneta Chevrolet blanca impacta luminaria en Castaños

CASTAÑOS, Coah.- La pérdida de control de una camioneta Chevrolet blanca provocó que el vehículo se impactara contra una luminaria durante la noche del sábado, en el bulevar Galaz, en la colonia Héroes del 47.

El accidente se registró en el entronque del bulevar Galaz y la avenida Juárez, donde el conductor circulaba por el sector cuando perdió el control de la unidad y terminó fuera de trayectoria, hasta impactarse contra la estructura de alumbrado público.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el exceso de velocidad y la falta de precaución habrían sido factores relacionados con el percance.

El choque ocasionó daños materiales tanto en la camioneta como en la luminaria. Pese a lo aparatoso del impacto, el conductor logró salir del vehículo y no se reportaron personas lesionadas.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos Voluntarios, quienes atendieron la emergencia y verificaron las condiciones de seguridad en el punto. Una vez confirmado que no había personas lesionadas, se realizaron las labores correspondientes para controlar la situación y evitar mayores riesgos en la zona.

Elementos de Seguridad Pública también se movilizaron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar los peritajes correspondientes, con el objetivo de establecer las circunstancias en que ocurrió el choque.

La camioneta permaneció en el sitio como evidencia del impacto, mientras las autoridades efectuaban las diligencias correspondientes por el accidente registrado en este sector de la colonia Héroes del 47.