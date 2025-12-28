Isamar González sufre incendio en su hogar en Monclova sin heridos

MONCLOVA, COAH.- Un incendio registrado en la planta alta de una vivienda provocó la rápida movilización de los cuerpos de emergencia durante la madrugada, luego de que vecinos detectaran una intensa salida de humo que alertó a todo el sector. Aunque las llamas fueron controladas antes de que el fuego se extendiera, los daños materiales fueron considerables.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Durango número 800, en la colonia Continental Guerrero, donde el fuego consumió muebles, prendas de vestir y diversos objetos almacenados en la parte superior de la casa.

La propietaria del inmueble, Isamar González, informó a las autoridades que el área afectada es ocupada por su hijo, identificado como Jesús. Sin embargo, vecinos del lugar señalaron que el domicilio es frecuentado de manera constante por varios sujetos, quienes presuntamente enfrentan problemas de adicción al cristal.

De acuerdo con los testimonios recabados, minutos antes de que se iniciara el incendio, tres hombres fueron vistos salir de forma apresurada del inmueble, y casi de inmediato comenzó a emanar humo por las ventanas de la segunda planta.

Ante el riesgo, los habitantes del sector acudieron a despertar a la propietaria, quien se encontraba dormida debido a la hora en que ocurrieron los hechos. Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar, apoyados por oficiales de la Policía Municipal, logrando sofocar el fuego y evitar que alcanzara otras áreas de la vivienda o casas aledañas.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades continúan investigando las causas del incendio y la presencia de los hombres que fueron vistos salir del lugar antes de que comenzara el fuego.