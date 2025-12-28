Liberan a Víctor Alonso Sánchez Valles en Monclova tras tres días de cautiverio

MONCLOVA, COAH.- Un hombre que había sido reportado como desaparecido llegó por sus propios medios al Arco de Seguridad ubicado en los límites de Hidalgo, Coahuila, y Nuevo León, donde aseguró haber sido privado de la libertad por un grupo de civiles armados en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Los hechos fueron atendidos por personal oficial y elementos del Grupo de Reacción Especial Coahuila (GREC), Región Norte I, quienes recibieron el reporte la tarde del 26 de diciembre, luego que el hombre llegó pidiendo auxilio visiblemente alterado y con signos de agotamiento físico.

El afectado fue identificado como Víctor Alonso Sánchez Valles, de 30 años de edad, de oficio taxista y originario de Ciudad Acuña.

De acuerdo con su declaración preliminar, días antes había salido con destino a Nuevo Laredo, donde presuntamente recogería a varias personas; sin embargo, al llegar a dicho municipio fue interceptado por sujetos armados y encapuchados, quienes lo retuvieron contra su voluntad durante aproximadamente tres días.

Tras lograr ser liberado o escapar —situación que quedó bajo investigación— el hombre se desplazó hasta el Arco de Seguridad para pedir ayuda. En el lugar, elementos del GREC le brindaron atención inmediata, resguardándolo y notificando a las autoridades correspondientes para el seguimiento del caso.

Posteriormente, se informó que compañeros de la corporación P.A.R. se encargarían de su traslado a la ciudad de Piedras Negras, donde recibiría atención médica especializada y rendiría su declaración formal ante las instancias ministeriales.

Las autoridades señalaron que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, así como para determinar las circunstancias de la privación ilegal de la libertad y dar con los presuntos responsables. Asimismo, se reforzó la vigilancia en los puntos estratégicos de la región norte del estado.