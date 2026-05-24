Accidente en Frontera: camioneta impacta poste de CFE

FRONTERA COAH.-La mañana de este sábado terminó en caos para dos jóvenes luego de que una camioneta se impactara violentamente contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad en calles de la colonia Occidental, dejando como saldo a un lesionado y cuantioso daño material.

El aparatoso accidente ocurrió cerca de las 06:30 horas en el cruce de las calles 16 de Septiembre y Oaxaca, donde rápidamente se movilizaron elementos del Departamento de Control de Accidentes, Bomberos y paramédicos de distintos cuerpos de auxilio tras recibir el reporte de un fuerte choque.

De acuerdo con los primeros informes, la unidad involucrada era una camioneta Jeep color gris conducida por Ángel de León, vecino del sector Occidental, quien viajaba acompañado de Brayan Barbosa Sánchez, de 22 años de edad.

Tras el impacto, el conductor señaló a las autoridades que intentó esquivar un bache; sin embargo, el pavimento mojado por las lluvias registradas durante la noche provocó que perdiera el control del volante, proyectándose directamente contra la estructura de concreto.

La camioneta terminó con severos daños en toda la parte frontal, mientras que el poste presentó afectaciones menores pese a la fuerza del impacto.

Brayan Barbosa Sánchez, quien viajaba en el asiento del copiloto sin portar cinturón de seguridad, sufrió diversos golpes y tuvo que ser atendido por socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas. Posteriormente fue trasladado al Hospital General de Zona Número 7 del IMSS para su valoración médica.

Finalmente, autoridades municipales solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad destrozada y liberar la circulación vehicular, evitando mayores riesgos para vecinos y automovilistas que transitaban por el sector.