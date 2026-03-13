Camioneta Ford Ranger choca contra luminaria en Frontera

FRONTERA, COAH.— Un automovilista resultó con diversos golpes luego de protagonizar un aparatoso accidente la mañana de este viernes sobre la avenida Industrial, donde terminó impactándose contra una luminaria del alumbrado público tras perder el control de su camioneta.

El percance ocurrió cerca de las 09:30 horas y movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades municipales, luego que la unidad quedara dañada y la estructura metálica del poste terminara derribada sobre el pavimento.

El conductor fue identificado como Fidencio de Jesús Treviño Sánchez, de 50 años de edad, quien manejaba una camioneta Ford Ranger color arena cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba sobre la avenida Industrial con dirección hacia el oriente aparentemente a una velocidad mayor a la permitida.

Testigos señalaron que al llegar a una prolongada curva de la vialidad, el conductor de un automóvil Volkswagen Jetta color blanco que transitaba en sentido contrario, intentó meterse al estacionamiento de PROCARSA. Según el conductor del Jetta esperaba cruzar cuando de pronto, el conductor de la Ranger se asustó, maniobró, perdió el control de la camioneta y se fue de frente contra la luminaria y su base.

La unidad se proyectó hacia uno de los costados de la avenida y terminó estrellándose contra una lámpara del alumbrado público instalada a la orilla de la vía.

Tras el fuerte impacto, la estructura metálica fue derribada y quedó recostada sobre la carpeta asfáltica, provocando obstrucción parcial de la circulación y generando congestionamiento vehicular en ese tramo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente al sitio para brindar atención prehospitalaria al conductor, quien presentaba diversos golpes producto del choque. Afortunadamente, tras ser revisado por los socorristas se determinó que las lesiones no eran de gravedad y no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también arribaron al lugar para tomar conocimiento del percance, realizar el peritaje correspondiente y coordinar las labores para retirar la luminaria dañada.

Mientras se realizaban las maniobras para despejar la vialidad, los oficiales brindaron apoyo vial con el fin de evitar otro accidente en la transitada avenida.