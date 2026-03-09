Monclova: Encuentran Chevrolet robado en la colonia Óscar Flores Tapia

MONCLOVA, COAH.— Un automóvil que había sido robado durante la madrugada en la colonia Óscar Flores Tapia fue localizado horas más tarde abandonado y parcialmente desmantelado en calles del mismo sector, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

El reporte fue atendido alrededor de las 09:00 horas, cuando autoridades recibieron el aviso sobre un vehículo sospechoso en la calle San Marcos, entre Dalias y Gardenias.

Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con Axel Gabriel Mora Argumendo, quien explicó que durante la noche desconocidos sustrajeron su automóvil, un Chevrolet Chevy modelo 1997 de color gris, el cual se encontraba estacionado afuera de su domicilio ubicado en la calle Isabel Amalia número 2409 de la colonia Óscar Flores Tapia.

El afectado relató que al salir de su vivienda por la mañana se percató de que el vehículo ya no estaba en el lugar donde lo había dejado, por lo que comenzó a buscarlo por su cuenta en calles cercanas.

Fue durante ese recorrido cuando logró localizarlo abandonado sobre la calle San Marcos, entre Dalias y Gardenias, a pocas cuadras de su domicilio.

Sin embargo, al revisar la unidad descubrió que los responsables del robo ya la habían desmantelado parcialmente, pues le habían retirado la batería, la cabeza del motor, parte del cableado eléctrico y las bocinas.

Tras el hallazgo, el propietario solicitó el apoyo de Seguridad Pública para reportar el hecho y recibir orientación sobre el procedimiento correspondiente.

Los oficiales verificaron la situación en el lugar y solicitaron al afectado acreditar la propiedad del automóvil, por lo que presentó el título del vehículo, confirmando así que era el dueño legítimo.

Debido a que trasladar la unidad a las instalaciones de Seguridad Pública implicaría el uso de una grúa y generaría un gasto adicional para el afectado, los agentes permitieron que el propietario se llevara el automóvil por sus propios medios, quedando orientado para interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público por el delito de robo.