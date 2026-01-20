Agresión en Monclova: mujer es golpeada por hombre con problemas mentales

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 29 años resultó con una lesión en el rostro tras recibir un puñetazo por parte de un hombre con problemas mentales que, sin deberla ni temerla, la agredió mientras caminaba por las calles del Centro, lo que desató la movilización de autoridades y paramédicos.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:20 horas del martes en el cruce de las calles Hidalgo y Miguel Blanco, uno de los puntos con mayor flujo peatonal del primer cuadro de la ciudad. De acuerdo con testigos, la víctima, identificada como Erika Barrientos Muñoz, de 29 años, se encontraba de pie cuando un sujeto se le aproximó de forma sorpresiva y, sin mediar palabra, le asestó un golpe directo en el rostro.

La agresión hizo que la joven cayera al pavimento, generando momentos de tensión entre quienes presenciaron el hecho. Tras el ataque, el presunto responsable, identificado como José Eduardo Padilla Salazar, conocido en el sector por deambular con frecuencia por el Centro, intentó darse a la fuga.

Sin embargo, la reacción inmediata de ciudadanos permitió que el individuo fuera alcanzado y sometido a pocos metros del lugar, evitando que escapara o que pudiera agredir a más personas.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes aseguraron al presunto agresor y lo trasladaron a los separos municipales. En tanto, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a Erika Barrientos, quien fue posteriormente trasladada a un hospital para su valoración médica, debido a las lesiones sufridas tras el golpe.

El detenido quedó a disposición del juez calificador en turno, pero al considerarse inimputable quedó bajo arresto solo por una falta administrativa.