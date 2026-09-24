Volcadura deja destrozada van de paquetería en la carretera 30

SACRAMENTO, COAH.- Una camioneta utilizada para transportar paquetes terminó prácticamente destrozada tras volcar sobre la carretera estatal 30, en el tramo que comunica a Cuatro Ciénegas con Sacramento.

El accidente ocurrió cuando una van blanca, que llevaba numerosos paquetes destinados a diferentes puntos de entrega, circulaba por esta vía estatal.

De acuerdo con elementos de la Guardia Nacional, el conductor habría perdido el control de la unidad a consecuencia de una distracción, mientras aparentemente circulaba a velocidad considerable.

La camioneta salió de la carpeta asfáltica y posteriormente volcó, quedando con daños de consideración y prácticamente en pérdida total.

En el interior permanecieron los paquetes que eran transportados, por lo que las entregas programadas tuvieron que ser interrumpidas debido al accidente.

El conductor presentó lesiones que no fueron consideradas de gravedad. Paramédicos lo atendieron inicialmente en el lugar y posteriormente determinaron su traslado a la Clínica 7 del IMSS, en Monclova, para una valoración médica.

Elementos de la Guardia Nacional permanecieron en el sitio para abanderar la zona y evitar otro accidente mientras se realizaban las maniobras para retirar la camioneta.

Finalmente, la unidad fue asegurada y retirada de la carretera, mientras las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del percance.