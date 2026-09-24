Pelea entre estudiantes da peculiar bienvenida a nueva directora de la 2

MONCLOVA, COAH.- Una peculiar bienvenida tuvo este jueves Margarita Soria, nueva directora del turno matutino de la Secundaria General número 2 Emiliano Zapata, luego de que estudiantes protagonizaran una pelea a la salida del plantel.

El enfrentamiento ocurrió al finalizar las clases, en la colonia Obrera Sur, y provocó la movilización de policías y paramédicos, debido a que una de las adolescentes terminó con una lesión en la cabeza.

La riña fue grabada por otras estudiantes que se encontraban en el lugar y posteriormente el video comenzó a circular en redes sociales.

En las imágenes se observa a una adolescente identificada como Alejandra N iniciar la agresión contra otra estudiante, a quien derriba durante el enfrentamiento.

Después, la otra menor logra reaccionar mientras varios alumnos permanecen alrededor observando la pelea. También aparece otro joven portando un casco de motocicleta, aunque no se aprecia que intervenga directamente.

Tras el enfrentamiento, vecinos solicitaron la presencia de las autoridades y cuerpos de emergencia debido a la lesión que presentó una de las estudiantes.

Elementos policiacos acudieron al lugar y paramédicos de Cruz Roja Mexicana atendieron a la adolescente, cuya lesión no fue considerada de gravedad.

Incidente en la Secundaria General número 2

El incidente ocurrió justamente el día en que Margarita Soria asumió la dirección del turno matutino, por lo que, en tono irónico, la riña terminó convirtiéndose en una peculiar forma de darle la bienvenida a la nueva directora.

El hecho se suma a la pelea registrada apenas unos días atrás en la colonia Otilio Montaño, donde dos adolescentes resultaron lesionadas con un arma blanca.

Llamado a la vigilancia en el plantel

Vecinos del sector pidieron mayor vigilancia en los alrededores del plantel y exhortaron a reforzar la supervisión de los estudiantes.