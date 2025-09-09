Joven con discapacidad hallado amarrado en Monclova

MONCLOVA, COAH. – Un joven con discapacidad fue encontrado amarrado de las manos a un tubo del portón de su domicilio en la colonia Buenos Aires, lo que generó la movilización de las autoridades tras un reporte ciudadano.
Los hechos ocurrieron en la calle Daniel Ríos, donde una usuaria solicitó la presencia de la Policía al observar al muchacho sin camisa ni zapatos, bajo los rayos del sol y atado de las manos.
La denunciante refirió que constantemente lo veía en esa condición, pero esta vez le preocupó verlo amarrado.
Al arribar al lugar, los oficiales se entrevistaron con Ericka Ruiz, quien explicó que el joven era su hermano y padecía esquizofrenia, lo que lo llevaba a tornarse agresivo tanto con su familia como con transeúntes.
Señaló que la medida de amarrarlo fue para evitar que se lastimara o agrediera a alguien.
Los policías revisaron al masculino, identificado como Reynol Ruiz, de 42 años, para corroborar que no estuviera lesionado, constatando que la tela con la que estaba atado no le causaba daño, aunque él no tenía la capacidad para soltarse por sí mismo.
El padre del afectado comentó a las autoridades que no contaba con los recursos suficientes para internarlo en algún centro de atención especializado, por lo que pedía comprensión ante la difícil situación que enfrentaba la familia.