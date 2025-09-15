Oficiales de Monclova Actúan con Integridad y Transparencia para Garantizar Seguridad Vial

MONCLOVA, COAH.- Un ejemplo de compromiso y responsabilidad fue protagonizado por los oficiales Cinthia Estrada, Nallely Cabrera y José Manuel Mondragón, de la Policía Municipal de Monclova, quienes actuaron con rapidez para evitar un posible accidente vial y demostraron su integridad al actuar de manera transparente.

El hecho ocurrió cuando un conductor originario de Saltillo cometió una maniobra indebida al dar una vuelta equivocada cerca del monumento a Francisco I. Madero en una de las arterias más transitadas de la ciudad, tras desconocer la vialidad.

Los oficiales, al percatarse del riesgo, marcaron el alto al automovilista y controlaron la situación sin solicitar ningún tipo de compensación económica, cumpliendo únicamente con su labor de garantizar la seguridad vial.

La acción oportuna de Estrada, Cabrera y Mondragón evitó lo que podría haber sido un accidente con consecuencias mayores, y al mismo tiempo, reforzó la confianza de la ciudadanía en la Policía Municipal.

Automovilistas que presenciaron el hecho reconocieron la conducta ética de los oficiales, quienes actuaron con profesionalismo y responsabilidad.