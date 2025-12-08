Emergencia en Frontera: incendio arrasa vivienda por pirotecnia

FRONTERA, COAH.— Una travesura con pirotecnia casi termina en tragedia luego que un grupo de menores encendió cohetes en la calle y uno de ellos cayó dentro de una vivienda ubicada en la calle Vicente Cepeda número 2-14 de la colonia Occidental, provocando un incendio que arrasó por completo el domicilio durante la noche de ayer.

Acciones de los cuerpos de emergencia en Frontera

El fuego, que se extendió con una rapidez alarmante, generó una movilización masiva de corporaciones de auxilio: Cuerpos de Rescate de Monclova, Bomberos de Monclova y Frontera, Protección Civil, paramédicos del Grupo GRUM, Águilas Doradas y socorristas de Frontera, quienes trabajaron contra las intensas llamas que devoraban la estructura.

Detalles del incendio en la colonia Occidental

Testigos afirmaron que los menores lanzaban cohetes cuando uno salió disparado hacia el interior del domicilio, desatando el incendio. En pocos segundos, una columna de humo negro envolvió el sector, obligando a los vecinos a salir de sus casas.

Durante la emergencia, varios habitantes resultaron levemente intoxicados por inhalación de humo y fueron atendidos en el lugar por paramédicos, mientras bomberos realizaban maniobras para evitar la propagación del fuego hacia las viviendas colindantes.

Testimonios de vecinos sobre el incidente

Tras intensos minutos de trabajo, los apagafuegos finalmente lograron controlar la situación. No obstante, la vivienda quedó completamente destruida. Las autoridades hicieron un llamado urgente a los padres para supervisar a los menores y evitar el uso de pirotecnia, especialmente durante esta temporada, debido al enorme riesgo que representa.