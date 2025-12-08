Fallece velador José Rosas Carreón en accidente en colonia Industrial

La madrugada de este lunes terminó en tragedia para un velador de 64 años, quien perdió la vida de manera repentina mientras circulaba a bordo de su bicicleta por las calles de la colonia Industrial. Su cuerpo fue descubierto por un ama de casa que salió únicamente a abrir la llave de paso de su hogar… y se topó con la escena inesperada.

Hechos del accidente

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:40 de la mañana sobre la calle Burócratas, donde quedó tendido José Rosas Carreón, vecino del mismo sector y quien se dirigía a su casa luego de concluir su jornada como velador.

La mujer alertó de inmediato al número de emergencias, arribando al sitio socorristas del SAMU, quienes confirmaron que José ya no contaba con signos vitales.

A simple vista, no se apreciaron huellas de violencia, por lo que la primera hipótesis apunta a un infarto fulminante que habría derribado al hombre de su propia altura mientras avanzaba en su bicicleta.

Reacciones familiares

Minutos después llegó su hijo, Eduardo Rosas Maldonado, quien señaló que su padre no padecía enfermedad alguna. El lugar quedó asegurado por elementos municipales mientras se esperaba la llegada de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

Los detectives de la Agencia de Investigación Criminal descartaron que el cuerpo del velador presentara huellas de violencia por lo que la hipótesis de una muerte natural se hizo más fuerte.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado se encargó de fijar la escena y recabar evidencia, por lo que finalmente los oficiales ordenaron el levantamiento del cuerpo, mismo que fue llevado al Servicio Médico Forense para los trámites de rigor.