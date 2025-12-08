'Rebota' contra camellón

El conductor de la Honda impactó una Volkswagen al no frenar a tiempo en el cruce del bulevar Harold R. Pape y el bulevar Ejército Mexicano.

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.— Un descuidado al volante bastó para provocar un choque por alcance que movilizó a las autoridades municipales la mañana de este lunes en el cruce del bulevar Ejército Mexicano con Harold R. Pape, a la altura de la colonia El Pueblo.

Detalles del accidente en el bulevar Harold R. Pape

El percance ocurrió cerca de las 08:15 horas, cuando la conductora de una camioneta Volkswagen Taigun, modelo 2023 en color blanco, redujo la velocidad al aproximarse a los semáforos del transitado crucero. Sin embargo, el chofer que venía detrás no reaccionó a tiempo.

Se trató de una Honda Odyssey gris modelo 2007, conducida por Jesús Ramírez Hernández, de 53 años, vecino de la calle 29 número 1200, colonia Guerrero, quien terminó estrellándose contra la parte trasera de la Volkswagen.

La camioneta afectada era manejada por María Hanssen Dennis Padilla Narváez, de 35 años, con domicilio en la calle 26 número 1306 de la colonia Tierra y Libertad, quien detuvo su marcha correctamente ante el cambio de luces del semáforo.

Acciones de las autoridades tras el choque en Monclova

Tras el impacto, ambos conductores solicitaron apoyo ante el número de emergencias, llegando al lugar oficiales de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento y deslindaron responsabilidades. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, solo daños materiales.