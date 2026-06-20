Hallan sin vida a vecino

en el patio de su casa

Vecinos de la colonia Anáhuac encontraron sin vida a Carlos de 49 años que vivía solo; autoridades investigan las causas de su fallecimiento ya que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición.

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una visita de rutina para llevarle alimento a un hombre que vivía solo, terminó convirtiéndose en una dolorosa escena para vecinos de la colonia Anáhuac, quienes la mañana de este sábado encontraron sin vida a uno de los habitantes del sector.

La víctima fue identificada como Carlos Vázquez Rodríguez, de 49 años de edad, quien residía solo en una vivienda ubicada sobre la calle Izcóatl número 1334.

De acuerdo con vecinos, desde hacía varios años Carlos enfrentaba la vida en solitario, por lo que algunas personas del sector acostumbraban visitarlo y llevarle comida para asegurarse de que se encontrara bien.

Sin embargo, durante la mañana del sábado una de sus vecinas acudió a buscarlo como de costumbre, pero al tocar la puerta en repetidas ocasiones no obtuvo respuesta. La preocupación comenzó a crecer entre quienes lo conocían, por lo que solicitaron ayuda a otro vecino para verificar si todo estaba en orden.

Fue entonces cuando uno de ellos decidió asomarse hacia el patio de la vivienda, descubriendo una escena que jamás imaginaron encontrar: Carlos se encontraba tendido en el suelo y no mostraba movimiento alguno.

De inmediato se solicitó la presencia de las autoridades, movilizándose elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

Al ingresar al inmueble, los investigadores localizaron el cuerpo en el patio trasero, justo a un costado de una escalera colocada cerca de un árbol de higo. Además, confirmaron que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que el fallecimiento ocurrió varios días antes del hallazgo.

## Detalles confirmados

Las primeras indagatorias apuntan a que el hombre pudo haber sufrido un problema de salud mientras realizaba labores de poda en el árbol, aunque serán los estudios forenses los que determinen con precisión las causas de su muerte y descarten cualquier situación de carácter violento.

Mientras los peritos realizaban las diligencias correspondientes, vecinos permanecían consternados por la noticia. Muchos recordaron a Carlos como un hombre tranquilo que, pese a vivir solo, nunca estuvo completamente abandonado, pues siempre hubo personas dispuestas a tenderle una mano.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

## Impacto en la comunidad

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El cuerpo de Carlos Vázquez Rodríguez fue localizado en el patio de su domicilio por vecinos que acudieron a buscarlo.

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Habitantes del sector lamentaron el fallecimiento del hombre, a quien frecuentemente apoyaban con alimentos debido a que vivía solo.

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Detectives de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias en la vivienda ubicada en la colonia Anáhuac.