Detienen a dos por robos en Monclova

MONCLOVA COAH.-Elementos del Departamento de Seguridad Pública desplegaron un operativo estratégico en el sector oriente de la ciudad que culminó con la captura de dos presuntos responsables de una serie de robos que mantenían bajo alerta a vecinos de varias colonias.

La acción policial fue resultado de trabajos de investigación y seguimiento realizados durante las últimas semanas, luego de múltiples reportes relacionados con hechos delictivos cometidos en distintos puntos de la zona.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, los sospechosos estarían vinculados a diversos atracos registrados en el sector, situación que motivó el reforzamiento de la vigilancia y las labores de inteligencia para lograr su ubicación.

Tras ser interceptados y asegurados por los agentes preventivos, ambos individuos fueron trasladados al Departamento de Control de Detenidos, donde quedaron bajo resguardo mientras se integraban los informes correspondientes.

Posteriormente, los presuntos ladrones fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones para esclarecer su posible participación en otros robos denunciados por ciudadanos afectados.

La detención representa un importante avance dentro de las acciones implementadas por las corporaciones de seguridad para frenar la incidencia delictiva en el sector oriente, una de las zonas donde habitantes habían manifestado preocupación por el incremento de robos durante las últimas semanas.

Las autoridades exhortaron a la población a presentar las denuncias correspondientes en caso de reconocer a los detenidos o haber sido víctimas de algún hecho relacionado con esta presunta célula delictiva.