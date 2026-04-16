Lesionado joven motociclista en accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La imprudencia al volante volvió a cobrar factura la noche de este jueves en la colonia Guerrero, donde un joven trabajador de la construcción resultó lesionado tras ser embestido por una camioneta en un transitado cruce.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:40 horas en la intersección de las calles 29 y 4, cuando Isidro Pérez, de 65 años de edad, conducía una camioneta Chevrolet Equinox en color blanco e ignoró el señalamiento de alto, invadiendo la vía preferente.

La maniobra provocó que se atravesara en la trayectoria de una motocicleta Italika en color gris, manejada por Ricardo Hernández, de apenas 18 años, quien regresaba a su domicilio tras una jornada de trabajo en la construcción.

El impacto fue brutal. El joven salió proyectado contra el pavimento, quedando tendido con diversas lesiones, mientras testigos corrían en su auxilio.

Vecinos del sector, al percatarse de que el conductor intentaba retirarse del lugar, intervinieron para evitar su huida y dieron aviso inmediato a las autoridades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y procedieron al aseguramiento del presunto responsable, quien fue trasladado a la comandancia municipal.

Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria al motociclista y lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo atención médica.

La situación legal del conductor se resolvería conforme a los procedimientos, en espera de que se deslinden responsabilidades y se cubran los daños y lesiones ocasionadas.