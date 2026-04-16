Policía Municipal de Frontera apoya a Juan Pedro Sánchez tras accidente

FRONTERA, COAH.– En medio de la rutina diaria de vigilancia y prevención, elementos de la Policía Municipal de Frontera dejaron por un momento las calles para tocar la puerta de una familia que libra una batalla silenciosa, donde la necesidad y la esperanza conviven todos los días.

Fue en la colonia Independencia, sobre la privada Geranio, donde los uniformados en coordinación con la Policía Escolar, acudieron para brindar apoyo a Juan Pedro Sánchez de la Cruz, de 34 años, quien permanece postrado en cama tras un accidente en motocicleta ocurrido en 2023, que le arrebató la movilidad y cambió por completo su vida.

El respaldo llegó luego que su esposa, Rocío Moreno Martínez, hiciera un llamado desesperado a través de redes sociales, buscando ayuda para sobrellevar la difícil situación. Desde entonces, su vida gira en torno al cuidado de su esposo, sin posibilidad de trabajar y enfrentando cada día con lo poco que tienen.

La tarde de este jueves, la respuesta llegó en forma de patrullas, pero no para atender un delito, sino para tender la mano. Bajo la coordinación del responsable de turno Juan Carlos Herrera y la responsable de Policía Escolar, Antonia Rodríguez, los oficiales arribaron cargando pañales, toallas húmedas, medicamentos, artículos de higiene personal y productos de la canasta básica.

Más que un apoyo material, fue un gesto humano que alivió, aunque sea por un momento, el peso que Rocío carga en silencio y que le devolvió un poco de tranquilidad a Juan Pedro, quien enfrenta una condición que lo mantiene inmóvil.

El encuentro estuvo marcado por la gratitud. Entre palabras entrecortadas y miradas llenas de emoción, la pareja agradeció a los elementos por no ignorar su llamado y por demostrar que detrás del uniforme también hay empatía.

Este acto dejó claro que, en ocasiones, la labor policiaca no solo consiste en combatir el delito, sino también en estar presentes cuando la ciudadanía más lo necesita.