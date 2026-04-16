Hombre es herido en pelea familiar en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una violenta riña familiar desató una intensa movilización de cuerpos de seguridad y auxilio durante la madrugada de este jueves, luego que un hombre fue lesionado apuñalado por su tío, al enfrascarse en una pelea familiar en la colonia Policarpo Cárdenas.

Los hechos se registraron alrededor de la 01:30 horas en el cruce de la calle 13 con 36, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar el altercado y percatarse de que una persona había sido herida.

Elementos de la Policía Municipal arribaron rápidamente al sitio, confirmando que se trataba de una pelea entre familiares, en la que un hombre fue atacado presuntamente por su propio tío, quien le asestó una puñalada en uno de los brazos.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria al lesionado, identificado como Juan Lorenzo Ibarra Lara, de 43 años de edad, quien presentaba una herida que, aunque aparatosa, no ponía en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Mientras tanto, los oficiales implementaron un operativo en la zona para tratar de ubicar al presunto agresor; sin embargo, no se logró su aseguramiento, ya que logró retirarse antes de la llegada de las autoridades.

La trifulca generó alarma entre los vecinos del sector, quienes observaron el despliegue de unidades policiacas y de emergencia durante varios minutos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron la pelea familiar, quedando el caso bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.