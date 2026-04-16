Mujer es víctima de agresión por celos

MONCLOVA, COAH.– Una escena de violencia sacudió la noche del miércoles las calles del Fraccionamiento Francisco I. Madero luego de que un hombre agrediera a su ex pareja sentimental, a quien incluso arrastró varios metros con un vehículo tras un altercado motivado presuntamente por celos.

Los hechos se registraron sobre la calle Arturo Méndez, casi esquina con Hermanos Serdán, hasta donde el agresor, identificado como Cano Fuentes, llegó tras enterarse de que su ex pareja se encontraba en el domicilio de un familiar.

La víctima, Marlene de la Torre, de 25 años y originaria de Saltillo, había acudido a Monclova únicamente para recoger documentos relacionados con sus hijos, luego de haberse separado del sujeto debido a antecedentes de conducta violenta.

De acuerdo con su testimonio, cerca de las 22:00 horas el individuo arribó al lugar acompañado de otro hombre, identificado como Juan Mireles. Tras ubicarla, comenzó a insultarla y, en medio del altercado, le arrebató su teléfono celular, lo que derivó en un forcejeo.

La situación escaló cuando el agresor abordó un vehículo e intentó retirarse. En su intento por recuperar el celular, la joven fue arrastrada varios metros, hasta caer sobre el pavimento con diversos golpes.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención prehospitalaria, determinando que las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Seguridad Pública desplegaron un operativo en la zona para tratar de ubicar al responsable; sin embargo, no se logró su detención.

Autoridades exhortaron a la afectada a interponer la denuncia correspondiente, destacando que el presunto agresor cuenta con antecedentes por violencia familiar, lo que agrava la situación legal que podría enfrentar.