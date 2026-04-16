Adolescente se desmaya en secundaria de Monclova

MONCLOVA, COAH. – Lo que inició como un aparente malestar escolar terminó en una situación crítica para un adolescente de 14 años, quien fue reportado grave tras desvanecerse al interior de la Secundaria General número 2 Emiliano Zapata, lo que derivó en la intervención de autoridades y cuerpos de emergencia.

Los hechos se registraron la tarde del jueves, cuando el menor, identificado como Francisco N, acudió a la Dirección del plantel tras presentar un fuerte dolor de cabeza mientras se encontraba en horario de clases.

De acuerdo con lo señalado por su padre, personal docente le informó que el estudiante comenzó a comportarse de manera extraña, diciendo incoherencias frente al personal escolar, para posteriormente perder el conocimiento, lo que generó alarma entre directivos y maestros.

Ante la emergencia, el menor fue trasladado de inmediato en ambulancia al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo atención médica especializada.

Ya en el nosocomio, el diagnóstico preliminar encendió las alertas: el adolescente presentaba una hemorragia intracraneal, siendo reportado en estado grave. De manera extraoficial, se indicó que la causa podría estar relacionada con una malformación arteriovenosa, situación que será confirmada mediante estudios médicos.

El padre del menor señaló que su hijo no contaba con antecedentes de enfermedades, destacando que era la primera vez que enfrentaba una situación de este tipo, aunque mencionó que el joven solía desvelarse con frecuencia utilizando el teléfono celular.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al hospital para tomar conocimiento del caso y recabar información sobre lo ocurrido tras ser notificados sobre el ingreso del menor, quien se encuentra intubado.