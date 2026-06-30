Dos motociclistas lesionados tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Dos motociclistas resultaron lesionados la mañana de este martes luego de que una camioneta presuntamente ignorara la luz roja del semáforo y los embistiera en un transitado crucero de la Zona Centro, provocando una intensa movilización de cuerpos de rescate y autoridades viales.

El accidente ocurrió minutos antes de las 9:30 horas en el cruce de las calles Hidalgo y Allende, donde testigos solicitaron el apoyo del sistema de emergencias al observar a una pareja tendida sobre el pavimento tras el fuerte impacto.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar para brindar atención prehospitalaria a Héctor Sánchez, de 36 años, y a Paola Vázquez, de 35, quienes viajaban a bordo de una motocicleta Italika de color negro y presentaban diversas lesiones.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la pareja fue impactada por una camioneta Ford Explorer de color blanco, conducida por Socorro Arroyo, de 76 años de edad, quien presuntamente omitió la luz roja del semáforo al ingresar al crucero.

Tras estabilizar a los lesionados, los socorristas los trasladaron a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedaron bajo observación de especialistas.

Mientras tanto, elementos de Tránsito Municipal abanderaron la circulación para evitar nuevos percances y facilitar las maniobras de auxilio, en tanto oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del choque.

Como parte del procedimiento, la conductora fue asegurada y trasladada a la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de la autoridad competente mientras se determina su situación jurídica por las lesiones ocasionadas a los ocupantes de la motocicleta.