Las Javis arrasan con Lobas: 24-11 en la Liga Municipal de Softbol

Con una potente ofensiva que disparó 15 imparables en 4 entradas, el equipo de Las Javis labró un contundente triunfo sobre Lobas por pizarra de 24 carreras a 11, en encuentro que libraron el pasado fin de semana dentro de la sexta fecha de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Adriana Ovalle figuró en la registradora con marca de 4-3, incluyendo 7 carreras producidas y un jonrón, para comandar la victoria del conjunto celeste; por su parte, Dayana Vázquez bateó de 2-2 y aportó 3 impulsadas, mientras que Grecia Aguilar pegó de 3-2 con 3 remolques y un vuelacercas.

La misma Aguilar apareció en el círculo de pitcheo durante 4 innings para acreditarse el acierto, registrando 11 carreras y 7 hits en contra, así como 4 pasaportes y 2 ponches; por su parte, Karen Carmona se llevó la derrota tras una labor de 2.2 innings, con 16 carreras permitidas, mientras que Melisa Rodríguez apareció con relevo de una entrada, cargando otras 8 anotaciones en contra.

Las Javis comenzaron a trazar la ruta hacia la victoria en la primera entrada, al tomar ventaja con un rally de 4 anotaciones; en la segunda entrada, las de la franela celeste ampliaron la diferencia con otra cuota de 4, mientras que en el tercero y cuarto rollo sumaron rallys de 8 para darle tintes de paliza al score.

Por su parte, Karen Carmona descontó por la manada con solitaria anotación en el segundo capítulo, luego las Lobas sumaron una producción de 9 carreras en la tercera tanda, incluyendo un jonrón de Judith Ibarra, mientras que en la parte alta de la cuarta aparecieron Liliana Buentello y la misma Ibarra con un par de anotaciones que cerraron la cuenta.