MONCLOVA, COAH.- Una camioneta Ford Ranger que presuntamente quedó estacionada sin el freno de mano activado descendió sin control por una pendiente de la colonia Chinameca y arrolló a un joven de 22 años, antes de estrellarse contra una vivienda.

El lesionado fue identificado como Eder Isaías Sánchez Orozco, quien caminaba por la calle Pendiente Internacional cuando fue embestido por la unidad durante la tarde del sábado.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta, de color verde y cargada con fruta de merma, se encontraba estacionada sobre una pendiente.

Presuntamente, el conductor no activó el freno de estacionamiento, lo que provocó que la unidad botara el cambio y comenzara a desplazarse cuesta abajo.

La Ford Ranger avanzó sin control hasta llegar al cruce con la calle Azteca, donde arrolló al peatón. Sin detener su marcha, continuó su trayectoria hasta impactarse contra un domicilio del mismo sector.

El percance provocó daños materiales en la vivienda y dejó al joven lesionado.

Atención médica y peritaje

Tras el accidente, paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron al lugar para brindarle los primeros auxilios a Eder Isaías. Posteriormente, lo trasladaron a una institución médica para recibir atención y ser sometido a una valoración.

Elementos de Control de Accidentes también acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, recabar información y realizar el peritaje correspondiente.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

El saldo fue de un peatón lesionado y daños materiales, luego de que la camioneta terminara su recorrido contra una vivienda.