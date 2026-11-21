FRONTERA, COAH.- La alerta por un supuesto incendio en una vivienda de la colonia Guadalupe Borja movilizó a elementos de Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil, luego de que se reportara que posiblemente había personas atrapadas en el interior del inmueble.

El llamado ingresó a través del número de emergencias 911 durante la noche de ayer, señalando una casa ubicada en el cruce de las calles Constitución y Aquiles Serdán, donde presuntamente se registraba un incendio.

Acciones de la autoridad

Ante el riesgo de que hubiera habitantes en peligro, las corporaciones se desplazaron de inmediato al sitio para atender la emergencia y verificar las condiciones del domicilio.

Sin embargo, al realizar la inspección correspondiente, los elementos descubrieron que el fuego no provenía de una vivienda, sino de un área de maleza en un lote baldío del sector.

Detalles confirmados

Tras confirmar que las llamas no amenazaban las casas cercanas, los cuerpos de auxilio descartaron la presencia de personas atrapadas o lesionadas y procedieron a sofocar el incendio.

Una vez controlada la situación y sin que se reportaran mayores consecuencias, las unidades concluyeron sus labores y se retiraron del lugar.