MONCLOVA, COAH.- Parece que Pepito no aprende, pues nuevamente José de la Cruz Escamilla terminó en medio de una movilización policiaca, esta vez por escandalizar y molestar a los clientes de una tienda Chips, ubicada sobre la avenida Las Torres.

El reporte se recibió a la altura de la calle 13, en la colonia Eliseo Mendoza Berrueto, luego de que el comerciante solicitara apoyo de la Policía Municipal debido a que el hombre, presuntamente bajo los efectos de una fuerte intoxicación alcohólica, incomodaba a quienes acudían al establecimiento.

Los oficiales se trasladaron de inmediato al negocio y encontraron a José de la Cruz Escamilla, conocido como Pepito, quien se encontraba en evidente estado de ebriedad, por lo que procedieron a retirarlo del lugar a petición del encargado.

Acciones de la autoridad

Sin embargo, en esta ocasión el hombre se libró de terminar tras las rejas, pues los uniformados optaron por trasladarlo directamente hasta su domicilio, ubicado en el sector Oriente de Monclova.

Impacto en la comunidad

Así, Pepito volvió a llamar la atención de las autoridades, aunque esta vez la intervención policiaca no terminó con una visita a las celdas municipales, sino con el regreso a casa para evitar que continuara molestando a la clientela.