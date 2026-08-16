Camioneta Ford se estrella contra semáforo en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una camioneta Ford quedó prácticamente destrozada luego de que su conductor perdiera el control y terminara estrellándose contra la estructura metálica de un semáforo sobre el bulevar Harold R. Pape.

El accidente ocurrió durante la noche de ayer, cuando la unidad circulaba hacia el norte y, al aproximarse al cruce con la calle Cuauhtémoc, el conductor perdió el control del volante.

La camioneta subió al camellón central, golpeó la banqueta y posteriormente se proyectó contra la base metálica del semáforo, provocando daños tanto en la unidad como en la infraestructura vial.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento; sin embargo, encontraron la camioneta abandonada.

De acuerdo con testimonios recabados y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, después del choque el conductor habría sido auxiliado por los tripulantes de una camioneta RAM blanca y negra, quienes lo retiraron del lugar.

Trascendió que el automovilista habría sido trasladado al Hospital San Martín debido a las lesiones visibles que presentaba.

Los oficiales realizaron las diligencias correspondientes y solicitaron una grúa para retirar la Ford del camellón central.

Finalmente, la unidad fue llevada a un corralón, donde quedó a disposición de las autoridades mientras continúan las investigaciones para establecer la identidad y responsabilidad del conductor.