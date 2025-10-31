Choque evitado termina en accidente en Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto

MONCLOVA, COAH.- El exceso de velocidad y una maniobra imprudente provocaron que un conductor perdiera el control de su camioneta y terminara fuera del camino sobre el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, la noche del jueves, lo que generó la movilización de los cuerpos de rescate y elementos de la Policía Estatal Coahuila.

El conductor fue identificado como Carlos Pineda Balderas, quien viajaba a bordo de una camioneta Chevrolet Captiva color blanco, con dirección hacia el norte.

Según relató a las autoridades, se vio obligado a girar bruscamente el volante para evitar chocar contra otro vehículo que circulaba metros adelante, pero la maniobra lo hizo perder el control por completo.

La camioneta se salió de la carretera e impactó contra varios montones de tierra colocados a un costado del libramiento, deteniendo su marcha tras un golpe seco que dañó la parte frontal de la unidad. El estruendo alertó a otros automovilistas, quienes de inmediato detuvieron su marcha para auxiliar al conductor.

Afortunadamente, Pineda Balderas logró salir del vehículo por sus propios medios y solo resultó con golpes leves. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para revisarlo y confirmar que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado al hospital.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas y movilizó a los elementos de la Policía Estatal Coahuila, quienes se encargaron de abanderar la zona y tomar conocimiento del percance, que dejó únicamente daños materiales.