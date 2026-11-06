Camioneta se incrusta en casa tras perder el control

MONCLOVA, COAH.- Una camioneta fuera de control terminó incrustada contra una vivienda del Fraccionamiento Carranza, luego de que su conductor perdiera el dominio del volante cuando circulaba a exceso de velocidad. El accidente dejó daños de varios miles de pesos y al responsable con algunos golpes.

El percance ocurrió minutos antes de las 21:00 horas, cuando Jesús Daniel Alfaro Pérez conducía una Ford F-150 negra, de procedencia extranjera, por la calle González Ortega, en dirección al norte de la ciudad.

Circunstancias del Accidente

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar a la curva donde pretendía incorporarse a la calle Nuez, el adulto mayor presuntamente se quedó dormido al volante, por lo que no logró controlar la camioneta y siguió de frente hasta estrellarse contra el domicilio marcado con el número 202, propiedad de Vanessa Reyes.

La fuerza del impacto provocó daños en el muro, la fachada y la puerta exterior del inmueble, dejando afectaciones que fueron estimadas en varios miles de pesos.

Atención Médica y Consecuencias

El conductor, quien es pensionado, recibió atención de paramédicos de la Cruz Roja debido a los golpes que presentaba. Sin embargo, no requirió traslado hospitalario.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido, realizar el peritaje y establecer las responsabilidades correspondientes. Finalmente, Jesús Daniel fue detenido por los daños ocasionados a la propiedad.