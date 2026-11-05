Rescatan a trabajador inconsciente del interior de una pipa

MONCLOVA, COAH.- Momentos de tensión se vivieron la mañana de este jueves en una empresa ubicada sobre el Libramiento Poniente, luego de que un trabajador quedara inconsciente mientras realizaba labores de mantenimiento al interior de una pipa de agua.

La rápida intervención de Bomberos y Protección Civil permitió rescatarlo con vida y trasladarlo a un hospital.

El incidente se reportó alrededor de las 10:00 horas en las instalaciones de Construcciones 7 de Julio S.A. de C.V., situadas a la altura del kilómetro 5, en la colonia Colinas de Fierro, cerca de la curva de Juan Sánchez.

La alerta movilizó a los cuerpos de emergencia, luego de que se informara que varias personas que trabajaban dentro de una pipa presuntamente habían presentado problemas de salud y perdido el conocimiento. Al arribar, los rescatistas localizaron a un hombre que necesitaba ser extraído del interior de la unidad.

Condiciones del Espacio Confined

Se trataba de José Luis Vargas Cantú, de 57 años, quien realizaba trabajos de mantenimiento y pintura cuando comenzó a sentirse mal hasta quedar inconsciente. Debido a las dimensiones y condiciones del depósito, los elementos tuvieron que utilizar equipo especializado para ingresar y efectuar el rescate.

El director de Protección Civil de Monclova, Pedro Alvarado, explicó que las labores se desarrollaban en un espacio confinado, donde la ventilación resulta fundamental para evitar riesgos a quienes trabajan en su interior.

Aunque los empleados contaban con un ventilador para introducir aire a la pipa, aparentemente el equipo no habría sido suficiente para mantener condiciones adecuadas, situación que pudo contribuir a que el trabajador se desvaneciera y no pudiera salir por sus propios medios.

El personal de Bomberos intervino con el equipo necesario y consiguió extraerlo. Para entonces, José Luis ya había recuperado el conocimiento y se encontraba consciente y orientado;

sin embargo, debido a las circunstancias del incidente, fue atendido por paramédicos y trasladado de urgencia a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo valoración médica.

Posibles Causas de la Emergencia

Alvarado señaló que no se descarta que el episodio estuviera relacionado con una posible intoxicación o con la presencia de una atmósfera enrarecida al interior de la pipa, aunque serán las revisiones correspondientes las que permitan establecer qué provocó la emergencia.

Finalmente, informó que inspectores de Protección Civil acudirán a las instalaciones de la empresa para verificar las condiciones en las que se realizaban los trabajos, revisar las medidas de seguridad y determinar si existieron omisiones en los protocolos para actividades dentro de espacios confinados.