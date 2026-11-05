Localizan sin vida a mujer en la Otilio Montaño

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 31 años de edad decidió poner fin a su existencia dentro de su domicilio en la colonia Otilio Montaño, siendo el hallazgo descubierto por su hija.

La víctima fue identificada como Sandra García, quien fue encontrada durante el mediodía de este jueves, alrededor de las 12:30 horas.

De acuerdo con los primeros datos, fue una de sus hijas quien se percató de que su madre se encontraba inconsciente en el pasillo de la casa que habitaba y pidió ayuda a otros integrantes de la familia.

Ante la situación, sus familiares decidieron trasladarla por sus propios medios a la Clínica 84 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la esperanza de que recibiera atención médica. Sin embargo, al llegar al centro hospitalario, el personal confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Sandra habitaba sola en una vivienda situada en el cruce de la calle Privada 4 y calle 1. Era madre de dos niñas y, según lo manifestado por sus familiares, hasta el momento desconocían qué pudo haber ocurrido antes de que fuera encontrada en esas condiciones.

Tras confirmarse el fallecimiento, se dio parte a las autoridades ministeriales. Detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al nosocomio para entrevistarse con los familiares y obtener información que permita reconstruir las últimas horas de la joven.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los procedimientos legales necesarios para establecer la causa del fallecimiento.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General del Estado, que continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de Sandra.