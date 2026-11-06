Vendedor de periódicos es atropellado en el bulevar Pape

MONCLOVA, COAH.- De llevar las noticias a los automovilistas pasó a convertirse en protagonista de una de ellas. Job Reyes, vendedor de periódicos de un medio local, resultó lesionado al ser atropellado por un automóvil mientras realizaba su jornada de trabajo sobre el bulevar Harold R. Pape.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes, cerca del cruce con la avenida Las Granjas, cuando el trabajador se encontraba entre los carriles de circulación, ofreciendo ejemplares a los conductores que avanzaban de norte a sur.

De acuerdo con los primeros reportes, al intentar cruzar la transitada arteria, Job se habría atravesado en la trayectoria de un Nissan Versa, cuya conductora no logró evitar el impacto y terminó arrollándolo.

Tras el golpe, el vendedor quedó tendido sobre el pavimento, mientras la conductora avanzó algunos metros antes de detenerse y permanecer en el lugar para responder por lo sucedido.

Atención médica y traslado

Testigos que presenciaron el percance solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Minutos después, arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una valoración médica.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes también acudieron para realizar las diligencias y conocer la versión de los involucrados.

Durante la entrevista, el trabajador manifestó que no sabía leer ni escribir y tuvo dificultades para proporcionar sus datos personales, por lo que otros vendedores que se encontraban en el sector colaboraron con las autoridades para facilitar su identificación.

Compañeros del lesionado comentaron que habitualmente realizaba su labor entre los vehículos que circulan por la principal arteria de Monclova, donde ofrecía los periódicos a los automovilistas, una actividad que lo mantenía expuesto al constante movimiento vehicular.

Responsabilidades y procedimientos

Por su parte, la conductora del Nissan solicitó la intervención de su compañía aseguradora para atender los daños y las responsabilidades derivadas del accidente. Finalmente, tanto ella como el Nissan Versa fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde se llevarían a cabo los procedimientos correspondientes para buscar un acuerdo con la parte afectada.

Así, una jornada habitual de venta de periódicos terminó con Job en el hospital y con las autoridades investigando las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento.