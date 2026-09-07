Incendio en Frontera consume bodega en la colonia Guadalupe Borja

FRONTERA, COAH.– Una bodega construida con lámina y madera quedó completamente destruida por un incendio registrado la mañana del lunes en la colonia Guadalupe Borja, donde Bomberos Frontera evitaron que las llamas alcanzaran la vivienda y propiedades cercanas.

El siniestro fue reportado alrededor de las 08:00 horas en el cruce de las calles Progreso y Lázaro Cárdenas, luego de que vecinos detectaran una columna de humo negro que salía de la parte posterior de un domicilio.

La emergencia generó alarma entre los habitantes del sector, debido a que inicialmente se informó que el fuego se encontraba dentro de una vivienda y que posiblemente había personas atrapadas.

Elementos de Protección Civil y Bomberos Frontera acudieron al lugar y confirmaron que las llamas se concentraban en una estructura utilizada como bodega, ubicada en la parte trasera del inmueble.

En el sitio se almacenaban diversos objetos y materiales que fueron alcanzados por el fuego y favorecieron su propagación.

Ante el riesgo de que las llamas avanzaran hacia la parte frontal de la propiedad o alcanzaran domicilios colindantes, los bomberos ingresaron por la parte posterior y forzaron un portón de lámina para establecer un acceso directo al área afectada.

Durante varios minutos, los rescatistas trabajaron para controlar el incendio hasta sofocarlo por completo.

La emergencia concluyó sin personas lesionadas. Los habitantes del domicilio habían salido a trabajar y no se encontraban en el inmueble cuando comenzó el fuego.

La estructura trasera quedó completamente consumida, mientras que la vivienda presentó daños materiales de consideración.

Tras extinguir las llamas, las autoridades realizaron labores de revisión y eliminación de riesgos para evitar una posible reactivación del incendio.