Estudiante lesionado en accidente de motocicleta en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un estudiante universitario resultó lesionado y terminó en el hospital luego de ser derribado de su motocicleta por el conductor de una camioneta pick-up que presuntamente se atravesó en su trayectoria y posteriormente escapó.

El accidente ocurrió la mañana de este sábado sobre la avenida Las Torres, a la altura de la calle 16 de Septiembre, donde Rodrigo Gutiérrez, de 19 años, circulaba rumbo a su plantel educativo a bordo de una motocicleta negra con verde.

De acuerdo con el testimonio del joven, al llegar al mencionado cruce, el conductor de una camioneta Ford de color rojo se atravesó en su camino, provocando que se impactara contra la unidad y terminara derribado.

Rodrigo presentó una lesión en uno de los dedos y dolor en la rodilla izquierda, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 7 del IMSS.

Testigos señalaron que el conductor de la pick-up aparentemente se encontraba en estado inconveniente al momento del accidente y que sería habitante de la colonia donde ocurrieron los hechos.

Tras el percance, el presunto responsable se retiró a toda velocidad y, según la información recabada en el lugar, se refugió en su domicilio. Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron recorridos para tratar de localizarlo, pero no lograron ubicarlo.

La motocicleta, que había sido adquirida recientemente por el joven, sufrió considerables daños y fue retirada del lugar por sus familiares.

Luego de realizar el peritaje correspondiente, las autoridades orientaron a la familia de Rodrigo para que acudiera ante el Ministerio Público y formalizara la denuncia, a fin de que se investigue el accidente, se determine la responsabilidad y se busque al conductor que abandonó el lugar.